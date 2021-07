Festival biblico: Alba, dal 5 luglio gli appuntamenti del “Fuori Festival”

Nell’ambito della diciassettesima edizione del Festival Biblico, per il secondo anno consecutivo Alba ospiterà la tappa del Fuori Festival con quattro eventi in programma tra sabato 5 e mercoledì 9 luglio.

Gli appuntamenti, sul tema “Siete tutti fratelli”, si apriranno con la riflessione proposta da Battista Galvagno lunedì 5 luglio, alle 18 nella sala Riolfo, e dedicata all’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, che ispira l’edizione di quest’anno. Mercoledì 7 luglio, alle 18 in sala Ordet, sarà la volta di Carlin Petrini, che rifletterà sul fatto che “Siamo tutti sulla stessa barca”. “Da Abele e Caino al Buon Samaritano. L’aspetto biblico” sarà invece al centro dell’intervento che fratel Giancarlo Bruni, della comunità monastica di Bose, proporrà giovedì 8 luglio, in sala Fenoglio alle 18. La chiusura, in programma venerdì 9 luglio alle 17.30 in sala Fenoglio, sarà incentrata sulla proiezione del film “Il figlio dell’altra” di Lorraine Lévy, introdotta da Piermario Mignone.