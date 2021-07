Diocesi: Forlì-Bertinoro, morto a 82 anni mons. Dino Zattini, vicario generale emerito. Domani i funerali presieduti dal vescovo Corazza

Verranno celebrati domani, nella cattedrale di Forlì, i funerali di mons. Dino Zattini, già rettore del Seminario diocesano e vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro durante gli episcopati di mons. Vincenzo Zarri e di mons. Lino Pizzi.

82 anni compiuti lo scorso 24 maggio, mons. Zattini era nato a Meldola e ordinato sacerdote per la diocesi di Bertinoro il 29 giugno 1963. Numerosi gli incarichi ricoperti nel lungo ministero sacerdotale: dall’esperienza con gli emigrati italiani in Germania alla nomina quale vicerettore del Seminario regionale di Bologna prima di diventare direttore spirituale e, qualche anno dopo, per circa quattro decenni, rettore del Seminario di Forlì. Nominato vicario generale nel 1989 da mons. Zarri, ricoprì l’incarico per 25 anni fino al 2014 quando mons. Pizzi ne accettò le dimissioni. Per molti anni è stato anche presidente della Fondazione Benedetta Bianchi Porro e assistente ecclesiastico del Rinnovamento nello Spirito e del Gruppo di preghiera di Montepaolo.

“Di lui – ha scritto l’attuale vicario generale, don Enrico Casadei – tutti ricordano l’affetto per Castelnuovo di Meldola, suo luogo natio di cui era stato anche amministratore parrocchiale, il tratto affabile e cortese, la ferma convinzione del valore e della preziosità del sacerdozio ministeriale. La Casa del Clero, da lui fortemente voluta e collocata presso il Seminario diocesano, è testimonianza del suo desiderio di accogliere e accompagnare i sacerdoti anche nel tempo della malattia e della vecchiaia”.

Da questa mattina è possibile rendere omaggio e sostare in preghiera nella camera ardente allestita nel Seminario di Forlì. Il feretro verrà trasferito poi domani, sabato 3, alle 15, in cattedrale dove alle 16 il vescovo Livio Corazza presiederà la messa esequiale.