Diocesi: Piacenza-Bobbio, il 4 luglio celebrazioni per sant’Antonino

La Chiesa di Piacenza-Bobbio si prepara a festeggiare sant’Antonino. Domenica 4 luglio, infatti, ricorre la solennità del patrono della diocesi e della città di Piacenza. Presso la basilica dedicata al santo, la giornata si aprirà con due celebrazioni: alle 8 santa messa e benedizione lavanda, e alle 9. Per le 10 è in programma il concerto della Banda Ponchielli in piazza Sant’Antonino a cui seguirà, verso le 10.45, l’accoglienza delle autorità in piazza. Alle 11 il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, presiederà la celebrazione eucaristica solenne durante la quale, come da tradizione, verrà offerto il cero in onore del patrono. Poi verrà consegnata l’onorificenza “Antonino d’Oro 2021”. In serata, poi, alle 20.30, celebrazione eucaristica in memoria di don Giuseppe Borea e dei sacerdoti martiri della fede e della Resistenza.