Mercato immobiliare: Istat, compravendite in aumento del 48,4% nel terzo trimestre 2020

Nel terzo trimestre 2020 sono 186.867 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari. Le compravendite aumentano del 48,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,8% su base annua. Lo rileva l’Istat nella nota sul terzo trimestre 2020 del Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile.

L’Istituto di statistica rileva che “i primi sei mesi del 2020 hanno registrato un forte calo in concomitanza delle misure adottate per il contenimento del Covid-19 e una ripresa nei mesi estivi a seguito del graduale allentamento di tali misure”. Il 94,9% delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (177.407), il 4,7% quelle a uso economico (8.835) e lo 0,3% le convenzioni a uso speciale e multiproprietà (625). La crescita registrata sul trimestre precedente interessa tutto il territorio sia per l’abitativo sia per l’economico. Rispetto al III trimestre 2019 le transazioni immobiliari crescono del 2,3% nel comparto abitativo e diminuiscono del 6,7% nell’economico.

L’incremento tendenziale osservato per l’abitativo interessa il Sud (+8,9%), il Nord-ovest (+2,8%) e il Nord-est (+1,5%) e in generale i piccoli centri dell’intero Paese (+4,6%). “Nel terzo trimestre 2020 l’indice destagionalizzato delle compravendite torna a superare i valori medi del 2010, così come già osservato a partire dal quarto trimestre 2018 fino allo stesso periodo del 2019 – spiega l’Istat -. La crescita dunque riprende, trainata dal Nord, dopo il forte calo dei primi sei mesi del 2020. Anche l’indice destagionalizzato dei mutui mostra segnali di risalita rispetto al trimestre precedente, ma torna sostanzialmente sui valori del primo trimestre dello stesso anno. In questo caso sono il Centro e il Nord a trainare la crescita. L’andamento nel corso del 2020 va letto tenendo conto dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di contenimento e di graduale allentamento adottate via via nel Paese”.