Coronavirus Covid-19: Unicef, firmato accordo con Janssen per 200 milioni di dosi di vaccino per conto di Covax nel 2021

L’Unicef ha firmato un accordo a lungo termine con Janssen Pharmaceutica NV per la fornitura del vaccino contro il Covid-19 per conto della Covax Facility. Attraverso l’accordo di fornitura, l’Unicef, insieme ai partner per l’approvvigionamento, avrà accesso a un numero massimo di 200 milioni di dosi del vaccino a dose unica nel 2021 per 92 paesi supportati dall’Advance Market Commitment e anche da alcuni Paesi che si autofinanziano. Questo è il sesto di accordi simili che l’agenzia Onu ha realizzato per i vaccini contro il Covid-19, dopo i precedenti accordi con il Serum Institute of India, Pfizer, AstraZeneca, Human Vaccine e Moderna.

A maggio la Covax Facility ha annunciato di aver firmato un accordo di acquisto preventivo per assicurare l’accesso a 200 milioni di dosi dei vaccini Janssen nel 2021, con un’opzione per ulteriori 300 milioni di dosi nel 2022. Il vaccino ha una durata di conservazione di 24 mesi, a condizione che sia conservato a -20°C. Le consegne del vaccino dovrebbero iniziare verso la fine del terzo trimestre 2021, una volta che Janssen Pharmaceutica NV avrà confermato la tempistica per l’inizio della fornitura, il Covax Allocation Framework determinerà le assegnazioni delle dosi ai partecipanti a Covax. L’obiettivo della Covax Facility è contribuire ad affrontare la fase acuta della pandemia globale entro la fine del 2021, fornendo un accesso rapido, giusto ed equo a vaccini sicuri ed efficaci a tutti i paesi e territori partecipanti, indipendentemente dal livello di reddito.