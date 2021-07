Diocesi: Termoli-Larino, aperte le iscrizioni per gli esercizi spirituali dal 9 al 14 agosto rivolti a tutti

Sono in programma, nella diocesi di Termoli-Larino, dal 9 al 14 agosto, nella casa di formazione diocesana “San Giovanni XXIII” di Larino in provincia di Campobasso, gli esercizi spirituali aperti a tutti dal titolo “’Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato’ (Lc 4,21) – Gesto e parola: lo stile di Gesù nel vangelo di Luca”. Gli esercizi saranno predicati da don Claudio Cianfaglioni, presbitero della diocesi di Termoli-Larino. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la casa di formazione “Giovanni XXIII”, in via B. Balduino, 2, a Larino (Cb); email: arcobalenosorrisodidio@gmail.com.