Edilizia scolastica, in arrivo 130 milioni per interventi su palestre e mense e 40 milioni per costruzione scuole innovative

In arrivo nuove risorse per interventi di edilizia scolastica. Il ministero dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha infatti pubblicato due Avvisi che mettono a disposizione degli Enti locali delle Regioni del Centro-Sud fondi per la messa in sicurezza di mense scolastiche e palestre e per la costruzione di scuole innovative. Obiettivo dei finanziamenti, si legge in un comunicato, “una maggiore diffusione del tempo pieno, dell’attività motoria e il contrasto del fenomeno dello spopolamento dei piccoli Comuni”. Possono partecipare alle procedure le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nello specifico, il primo Avviso destina 130 milioni alla messa in sicurezza di mense scolastiche e palestre, oltre che all’adeguamento di aree gioco e impianti sportivi esistenti a uso didattico. Il secondo, invece, libera 40 milioni per il finanziamento di interventi di costruzione di scuole innovative nei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.

“Da subito abbiamo voluto imprimere un’accelerazione – dichiara Bianchi – per assegnare velocemente le risorse per l’edilizia scolastica e far partire quanto prima i cantieri. Da inizio mandato abbiamo autorizzato circa 2,6 miliardi, una quantità di risorse considerevole per la messa in sicurezza delle strutture e anche per ripensare i luoghi di apprendimento”. “Stiamo lavorando in maniera strategica – ha proseguito –, usando tutti i fondi che abbiamo già sul tavolo e programmando al meglio le azioni da portare avanti con il Pnrr, con l’obiettivo di garantire pari opportunità a tutte le studentesse e a tutti gli studenti”.