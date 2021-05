Svezia: nasce a Stoccolma la prima Caritas giovani del Paese

La Caritas svedese ha ora la sua sezione “giovani”, nata per volontà di un gruppo di ragazzi e ragazze attivi in iniziative di volontariato caritativo presso la cattedrale di Sant’Erik a Stoccolma. Il gruppo si è costituito all’inizio del 2021, ha seguito un corso di preparazione al volontariato e un ritiro. Il cardinale di Stoccolma Anders Arborelius li ha benedetti e inviati a lavorare “al servizio dell’amore”. Ora l’auspicio è che gruppi giovanili di volontari Caritas possano nascere “in tutte le comunità e missioni cattoliche” nel Paese, ha spiegato George Joseph, segretario generale di Caritas Svezia. Esistono reti giovanili della Caritas in diversi Paesi in Europa. “Il coinvolgimento dei giovani nel volontariato sociale è una questione che sta a cuore a Caritas Europa, che aiuta le iniziative locali”, con una “task force” dedicata a restare in contatto con le antenne nei diversi Paesi. Caritas Europe ha anche un programma di scambio per giovani volontari disponibili a lavorare per progetti in altri Paesi.