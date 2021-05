Kosovo: i militari italiani donano un campo di basket e volley alla scuola elementare di Grabanice

(foto Ministero della Difesa)

È stato inaugurato questa mattina dal colonnello Francesco Maioriello, comandante del Regional Command West, il nuovo campo di basket e pallavolo realizzato nella scuola primaria “Azem Bejta” di Grabanice in Kosovo. Un progetto che rientra nel piano del Cimic, Cooperazione civile militare, e che grazie ai fondi della Difesa italiana ha reso possibile la realizzazione di un campo sportivo al servizio di giovani studenti. “Attraverso questo progetto, intendiamo assistere il sistema scolastico kosovaro nel suo impegno per lo sviluppo culturale e sociale della regione. In particolare, grazie a questo progetto, finanziato dalla Difesa italiana, gli studenti potranno usufruire di questa nuova struttura per praticare pallavolo e basket”, le parole del comandante del RC-W riportate sul sito del ministero della Difesa dove si spiega come il supporto alla popolazione ed ai giovani studenti sia una delle attività che si affianca agli altri compiti che i militari italiani svolgono in missione sul territorio del Kosovo. Durante la cerimonia l’assessore all’istruzione di Klina, Enver Gashi, il preside della scuola e tutti gli studenti, hanno voluto ringraziare il personale del contingente italiano e, come gesto inaugurale, proprio il colonnello Francesco Maioriello ha voluto simbolicamente alzare la “palla a due” della prima partita di basket.