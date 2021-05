Terremoto Centro Italia: diocesi Rieti, l’arte di Accumoli e Amatrice esposta in “Oltre una sorte avversa”

“Oltre una sorte avversa. L’arte di Amatrice e Accumoli dal terremoto alla rinascita”: si intitola così la mostra allestita a Rieti, che consente di riammirare il ricco patrimonio culturale dei due paesi-martiri del centro Italia, recuperato dopo il sisma del 2016, e messo in sicurezza nei depositi del MiC di Rieti e Cittaducale e poi avviato a restauro. Lo riferisce andareoltre.org, il sito voluto dalla diocesi di Rieti per raccontare la ricostruzione. La mostra, curata da Giuseppe Cassio e Paola Refice, è promossa dalla Fondazione Varrone e allestita, sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, con opere della diocesi di Rieti e del Comune di Amatrice, provenienti dalle chiese dei territori di Accumoli e Amatrice. 48 delle 64 opere in mostra sono state restaurate dalla Fondazione Varrone nel Varrone Lab, appositamente allestito per lo scopo; le restanti sono state restaurate dal MiC (Soprintendenza Abap, Istituto Centrale per il Restauro e il laboratorio di restauro delle Gallerie nazionali – Palazzo Barberini). La mostra sarà inaugurata venerdì 21 maggio per aprire al pubblico sabato 22 maggio: resterà aperta fino al 9 gennaio 2022, tutti i giorni eccetto il lunedì, dalle 17 alle 20. Le restrizioni anti-Covid ancora in vigore rendono necessaria la prenotazione sulla piattaforma eventbrite. Si completa così un percorso avviato nel maggio del 2019 dalla Fondazione Varrone, che “scelse di concentrare energie e risorse sul recupero delle opere d’arte scampate al sisma nel duplice tentativo di salvaguardare le radici più genuine della popolazione locale e mantenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica sulla ricostruzione del centro Italia. “L’intento di questa mostra è quello di far diventare un patrimonio artistico, tanto duramente colpito da una ‘sorte avversa’, un simbolo di resilienza e di orgoglio”.