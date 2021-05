Comunicazione: WeCa, online il nuovo tutorial su “Telegram, reale alternativa a WhatsApp?”

“Telegram, reale alternativa a WhatsApp?” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamani, mercoledì 19 maggio, sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e condotto da Alessandra Carenzio su testo di Danilo Di Leo, illustra Telegram, un’alternativa semplice, leggera e sicura alle altre app di messaggistica come WhatsApp, Messenger e Instagram Direct. Tra i punti di forza dell’app il fatto che i dati siano in cloud risultando dunque meno dispendiosa per la memoria dei cellulari.

Bisogna però prestare attenzione al lato sicurezza: “Telegram non ha la crittografia end-to-end come impostazione predefinita (se non nelle chat segrete) – viene spiegato nel tutorial –. Per cui in caso di attacco hacker ai server, i dati degli utenti e i contenuti scambiati non saranno al sicuro da occhi indiscreti”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.