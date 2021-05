Diocesi: Bolzano-Bressanone, formazione dei laici nelle parrocchie anche attraverso l’Accademia Cusanus

Due istituzioni della diocesi di Bolzano-Bressanone – lo Studio teologico accademico di Bressanone e il katholisches Bildungswerk – si sono occupati finora, oltre all’Accademia Cusanus, della formazione in campo teologico. Da qualche tempo si valutava di unificare l’attività del katholisches Bildungswerk con quella dell’Accademia Cusanus, ora l’obiettivo è stato raggiunto: la Cusanus a Bressanone assume, accanto alla consueta attività, la responsabilità per la formazione nelle parrocchie della diocesi. Soddisfazione viene espressa dal membro esecutivo del CdA della Cusanus, Thomas Schraffl, per il mantenimento del patrimonio di conoscenza del katholisches Bildungswerk. Le collaboratrici Sabine Schön, Benedetta Michelini e Elisabeth Mitterrutzner lo mettono infatti a disposizione anche nel nuovo incarico all’Accademia Cusanus. Schraffl invita le parrocchie ad “attingere all’esperienza, alla grande rete di relatrici e relatori e al know how in campo amministrativo di due enti formativi collaudati e ora riuniti. Trovate tutto in uno”.

L’Accademia Cusanus continuerà ad offrire, nella sua struttura completamente rinnovata nel centro di Bressanone, formazioni nei quattro ambiti fede-spiritualità, società-dialogo, vita-salute, lavoro-formazione, e contemporaneamente sosterrà le parrocchie nel programmare la formazione in loco: attraverso proposte tematiche, nell’iter amministrativo e con un contributo finanziario.

“Le persone nelle parrocchie si trovano di fronte a nuove sfide che possiamo affrontare solo insieme. I laici dovranno assumersi sempre più responsabilità nei vari ambiti della pastorale e la formazione è quindi necessaria“, afferma il vicario generale Eugen Runggaldier. Info:

info@cusanus.bz.it o www.cusanus.bz.it/parrocchie.