Reati mafiosi o violenti: Comitato solidarietà, 421mila euro di euro in risarcimenti e indennizzi a vittime

Sono una vittima di racket, familiari di vittime di femminicidio e omicidio doloso e vittime di violenza sessuale i destinatari dei benefici economici per complessivi 421mila euro destinati nella seduta di oggi dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà Marcello Cardona. Ne dà notizia il Viminale spiegando che “il Comitato ha deliberato un indennizzo di 100mila euro a favore di un imprenditore vittima di racket a Vibo Valentia, che ha denunciato le minacce e le estorsioni”. “Altri 321mila euro – prosegue la nota – sono stati destinati, a titolo di indennizzo predeterminato normativamente, ai familiari di 3 donne vittime di femminicidio (rispettivamente 100mila, 24mila e 55mila euro), ai familiari di 2 vittime di omicidio (rispettivamente 46.300 e 45.500 euro) e a 2 ragazze vittime di violenza sessuale”.