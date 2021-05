Diocesi: Agrigento, in cattedrale una cappella per la preghiera e le visite alla reliquia di Livatino

Allestito, temporaneamente, nella prima cappella a sinistra, entrando dal portone centrale, della cattedrale di Agrigento, uno spazio per la preghiera personale e le visite alle reliquie del beato Rosario Angelo Livatino.

Nello spazio, oltre al reliquiario con la camicia intrisa di sangue del giudice beato, è stata collocata la tela in originale dell’immagine scoperta il giorno della beatificazione, la lettera, scritta di Papa Francesco in lingua latina e della relativa traduzione in italiano, con la quale il Santo Padre ha iscritto il servo di Dio Rosario Angelo Livatino tra i beati e una copia rilegata della “Positio super martirio” sull’esercizio eroico delle virtù cristiane depositata presso la Congregazione della causa dei santi. La cappella è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.