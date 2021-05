Migranti: card. Osoro (arcivescovo Madrid), “cerchiamo insieme delle soluzioni”

(Foto ANSA/SIR)

Una preghiera “per la situazione a Ceuta e Melilla, per la pace, la convivenza e la sicurezza. Non si utilizzino i nostri fratelli vulnerabili né la sofferenza ma cerchiamo insieme delle soluzioni”. Lo chiede oggi il card. Carlos Osoro, arcivescovo di Madrid, in un appello dal suo account Twitter in merito alle migliaia di migranti che tra lunedì e martedì hanno tentato di attraversare a nuoto la frontiera nell’enclave spagnola di Ceuta in Marocco.