Parlamento Ue: via libera al programma del Corpo europeo di solidarietà. Stanziato un miliardo fino al 2027

L'eurodeputata Michaela Šojdrova (foto SIR/European Parliament)

“Il volontariato è una vera forma di solidarietà ed è al centro dei nostri valori Ue. Il nostro nuovo programma è più mirato e offre molto di più ai giovani in Europa. Il volontariato è una parte vitale della nostra democrazia moderna. Saremo in grado di superare questa crisi insieme se aumentiamo il nostro impegno civico”: parole di Michaela Šojdrova, eurodeputata della Repubblica ceca, relatrice per il Parlamento Ue sul programma del Corpo europeo di solidarietà, approvato in plenaria, che sostiene le attività di volontariato per i giovani in Ue e oltre i confini comunitari. Rispetto alle versioni precedenti del programma, il Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 (del valore di più di 1 miliardo di euro) “presenta miglioramenti nella polizza assicurativa e nelle garanzie sulla salute e la sicurezza, oltre a maggiori requisiti per gli organizzatori delle attività, così da garantire un’esperienza di apprendimento significativa per i partecipanti”. Inoltre, il nuovo Corpo europeo di solidarietà “è più inclusivo del precedente: la Commissione e i Paesi Ue dovranno presentare delle proposte per aumentare la partecipazione dei giovani che sono stati esposti a svantaggi strutturali rispetto ai loro coetanei e che non hanno potuto prendere parte al programma in passato. A tale fine, un cambiamento significativo è rappresentato dalla possibilità per i giovani con minori opportunità, di fare volontariato nel loro Paese”.