Diocesi: Altamura, venerdì la messa crismale presieduta da mons. Ricchiuti

Venerdì 21 maggio 2021 – in prossimità della solennità della Pentecoste, conclusione del tempo di Pasqua – la comunità diocesana di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti vivrà la celebrazione della messa crismale, alle ore 10, presso la basilica concattedrale “Santa Maria Assunta” di Gravina in Puglia. Durante la messa, che sarà presieduta dall’arcivescovo Ricchiuti, sacerdoti diocesani e religiosi rinnoveranno le promesse fatte il giorno dell’ordinazione presbiterale, quando hanno conformato la loro vita al mistero del sacerdozio di Cristo. A seguire, avrà luogo la benedizione degli oli santi.

“Al fine di svolgere la celebrazione nella massima sicurezza, a motivo dell’emergenza da Covid-19 ancora in atto – spiega il moderatore della curia diocesana, don Vincenzo Panaro – di concerto con il direttore dell’Ufficio liturgico diocesano sono state assunte le seguenti decisioni: prenderanno parte alla celebrazione tutti i sacerdoti (diocesani e religiosi), i diaconi, i seminaristi e i fedeli laici, secondo il numero attualmente consentito dalle norme riguardanti il contingentamento; i partecipanti si daranno appuntamento alle ore 9.30, presso la chiesa di S. Maria (Monastero delle Domenicane); tutti i partecipanti muniti di mascherina prenderanno parte alla breve processione introitale, che partirà alle ore 10 dalla chiesa di S. Maria e raggiungerà la basilica concattedrale; i parroci potranno ritirare gli oli santi, debitamente preparati in apposite bottigliette a cura dell’Ufficio liturgico diocesano, presso la sede della curia diocesana di Altamura e degli uffici di curia zonali di Gravina in Puglia e Acquaviva delle Fonti”.