Economia sostenibile: Università Cattolica, domani il webinar “Fare impresa e semplificazione dello Stato”

“Fare impresa e semplificazione dello Stato” è il titolo del webinar in programma domani, giovedì 20 maggio, alle ore 17.30, promosso dal Think Tank – Sviluppo, imprenditorialità innovativa, costituito nel 2019 da Università Cattolica e associazione Prospera-Progetto Speranza con l’obiettivo di contribuire alla crescita della cultura d’impresa del territorio nazionale e di favorire l’innovazione del sistema economico italiano.

Dopo i saluti introduttivi del rettore dell’Università Cattolica, Franco Anell,i e del direttore del Cetif Federico Rajola, coordinati da Sabino Illuzzi, presidente ProSpera-Progetto Speranza e senior director Intesa Sanpaolo, si confronteranno sul tema Maurizio Tamagnini, amministratore delegato Fsi, Barbara Boschetti, docente di Diritto amministrativo in Università Cattolica e coordinatrice del Recovery Lab, Matteo Marzotto, imprenditore e civil servant, Gaetano Miccichè, chairman divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo.

Il webinar si inserisce nel ciclo di incontri 2021 dal titolo “Dialoghi di futuro per una nuova economia sostenibile” e che ha come tratto distintivo la condivisione di esperienze concrete, visioni, aspetti valoriali per attivare nuovi processi di coinvolgimento dei giovani affinché possano capitalizzare idee e cimentarsi anche loro nello sviluppo di imprese.