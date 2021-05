Spiritualità: Ceam, sabato al santuario di San Gabriele il Giubileo delle aggregazioni laicali

Proseguono le celebrazioni giubilari nel santuario di Isola del Gran Sasso (Te) per il centenario della canonizzazione di San Gabriele. Sabato 22 maggio, vigilia della solennità di Pentecoste, saranno le aggregazioni laicali delle diocesi Abruzzo e Molise ad incontrarsi nel santuario per la celebrazione giubilare.

Il programma prevede, a partire dalle ore 15, l’arrivo dei movimenti ecclesiali regionali a san Gabriele, dove troveranno i Padri Passionisti disponibili all’ascolto delle confessioni.

Alle ore 18 ci sarà la celebrazione eucaristica preseduta da mons. Claudio Palumbo, vescovo di Trivento e delegato della Conferenza episcopale abruzzese-molisana (Ceam) per il laicato. Seguirà l’attraversamento della Porta santa e una preghiera davanti all’urna del santo.

La messa delle ore 18 potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube della diocesi di Teramo-Atri, sulle pagine Facebook “Chiesa di Teramo-Atri”, “Santuario di San Gabriele dell’Addolorata” e “Chiese d’Abruzzo e Molise”. Info: www.chieseabruzzomolise.it; www.sangabriele.org; www.giubileosangabriele.it; www.diocesiteramoatri.it.