Coronavirus Covid-19: Mattarella, “importante avere riaperto le scuole, sottolinea la ripresa della vita normale del nostro Paese”

“Essere qui, in questa bella scuola, quest’oggi sottolinea la ripresa dell’attività di insegnamento in pieno. È importante avere riaperto le scuole” perché sottolinea “la ripresa della vita normale del nostro Paese”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’Istituto comprensivo Fiume Giallo – Scuola primaria “Geronimo Stilton” di Roma, in occasione della presentazione de “Il mio diario” per l’anno scolastico 2021/2022, l’agenda scolastica della Polizia di Stato.

“Ricordate i giorni del lockdown quando eravamo chiusi in casa senza poter uscire per il timore del contagio?”, ha chiesto ai bambini. “Adesso i vaccini hanno iniziato a sconfiggere il virus”, ha sottolineato il Capo dello Stato, che ha voluto rivolgere un ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’ordine “perché in quei mesi erano in giro, in circolazione, anche affrontano il pericolo, per garantire il rispetto delle regole e la nostra sicurezza”.

Riferendosi ai contenuti de “Il mio diario”, Mattarella si è soffermato sul valore dell’educazione alla legalità e lo ha definito “un vero strumento di educazione civica” che “induce “allo studio e alla riflessione sulla nostra Costituzione, sui suoi valori”. “L’eguaglianza – ha proseguito – è la base della libertà, perché non c’è vera libertà senza eguaglianza. Ma tutte e due acquistano un valore maggiore se c’è fraternità, se c’è solidarietà tra le persone che vivono insieme in una scuola, in un Comune, nel nostra grande Paese che è l’Italia, in tutto il mondo”.