Turismo: marchio europeo di sicurezza per strutture ed enti che accoglieranno turisti nell’estate 2021

Un marchio di sicurezza potrà essere assegnato alle strutture turistiche e ai siti che rispettano i requisiti di un protocollo che tutelerà la salute e la sicurezza dei turisti durante la stagione estiva. L’iniziativa è internazionale, la Commissione Ue la appoggia, ma saranno gli Stati membri a concedere questo nuovo marchio a chi ne farà richiesta per certificare che le norme di un protocollo steso dall’Organizzazione internazionale per la normazione (Iso) sono attuate. “L’etichetta europea di sicurezza turistica Covid-19 aiuterà le imprese turistiche a garantire procedure di sicurezza prima della stagione estiva, aumentando così la fiducia di viaggiatori, residenti e lavoratori del settore turistico”, ha spiegato il commissario per il mercato interno Thierry Breton, incoraggiando “le strutture turistiche che desiderano beneficiare del marchio a utilizzare le varie possibilità di finanziamento dell’Ue disponibili per il turismo al fine di affrontare i potenziali costi associati all’attuazione del protocollo e del marchio”. Era stata la Commissione europea, nel marzo scorso, a invitare il Centro europeo per la normazione (Cen) a una simile iniziativa. Ora il protocollo è stato sviluppato a livello internazionale dall’Iso (Iso/Pas 5643), con la piena approvazione del Cen.