Quirinale: Mattarella, “tra otto mesi il mio incarico termina. Sono vecchio e tra qualche mese potrò riposarmi”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Al Quirinale, da presidente della Repubblica, “l’attività è impegnativa, ma tra otto mesi il mio incarico termina. Sono vecchio e tra qualche mese potrò riposarmi”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande degli studenti dell’Istituto comprensivo Fiume Giallo – Scuola primaria “Geronimo Stilton” di Roma, in occasione della presentazione de “Il mio diario” per l’anno scolastico 2021/2022, l’agenda scolastica della Polizia di Stato. “Quando mi è stato chiesto se ero disposto ad essere eletto presidente della Repubblica mi sono preoccupato, perché conoscevo quanto sia impegnativo e anche faticoso il compito del presidente”, ha affermato il Capo dello Stato. “Ci sono due cose che aiutano”, ha spiegato: “La prima è che ho chiamato attorno a me dei collaboratori molto bravi, che mi aiutano ad esaminare le questioni e a decidere in maniera tempestiva ed immediata”. “L’altra, soprattutto, è che in Italia in base alla nostra Costituzione, non c’è una sola persona, un solo organo che decide”, ha proseguito, ricordando che “le decisioni sono distribuite tra tanti organi e tante persone”, riferendosi a Governo e Parlamento. “Il presidente della Repubblica deve conoscere tutto, seguire tutte quante le decisioni degli altri ed eventualmente intervenire con dei suggerimenti”.