Germania: colletta di Renovabis, appello dei vescovi tedeschi per i cristiani dell’Europa orientale

Appello dei vescovi tedeschi per la colletta di Pentecoste di Renovabis, l’agenzia missionaria della Chiesa tedesca per i cristiani orientali, che, a causa della pandemia, per la seconda volta in due anni sarà prevalentemente digitale. Il motto proposto per l’edizione 2021 della colletta di Pentecoste è “Tu rinnovi la faccia della terra. Oriente e Occidente nella comune responsabilità per la creazione”. Nel messaggio di presentazione, la Conferenza episcopale tedesca (Dbk) ricorda che “nella sua enciclica Laudato si’, Papa Francesco ha descritto la situazione del pianeta con parole drastiche. Molte ferite sono anche nell’Europa orientale: la persistente contaminazione da radiazioni in Bielorussia e Ucraina a causa del disastro di Chernobyl, l’alto livello di inquinamento atmosferico nei bacini carboniferi della Polonia o le discariche in Albania sono solo alcuni esempi – ricordano in vescovi –. A poco a poco, tuttavia, molte persone sentono quanto ci danneggiamo a causa della distruzione dell’ambiente: stiamo tradendo l’aria pulita, l’acqua potabile e il terreno fertile. I poveri soffrono sempre in modo particolare”. La campagna di Pentecoste di Renovabis di quest’anno si concentra sui problemi e le sfide ecologiche nell’Europa orientale. Per la Dbk la pandemia ha mostrato “ancora una volta la nostra vulnerabilità e anche quanto dipendano le nostre società l’una dall’altra”.