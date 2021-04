Cucina: Rete popoli Molfetta, domani rassegna su Meet e nelle scuole contest fotografico

La Rete dei Popoli di Molfetta, che raccoglie una decina di associazioni e alcuni rappresentanti delle comunità straniere, lancia una rassegna di cucina con ricette dal mondo “Mest’ chef”: il mondo è servito.

Dopo i primi appuntamenti tra gli aderenti alla rete, l’iniziativa è diventata sempre più coinvolgente, seppure si svolga nel pieno rispetto delle normative vigenti e a distanza, e si sta allargando anche agli esterni. Il prossimo appuntamento sarà sabato 10 aprile con la preparazione dell’Attiekè, ricetta della Costa d’Avorio. Il link per collegarsi all’incontro e ascoltare o anche cucinare insieme sarà pubblicato sui profili Facebook e Instagram della “Festa dei Popoli – Molfetta”.

Il titolo della rassegna, facendo un po’ il verso al noto programma televisivo, riprende un sostantivo del dialetto locale, “u’ mest”, che significa maestro, ossia colui che fa bene un mestiere, lo insegna e lo trasmette. La rassegna, a cadenza bisettimanale, si articola in questo modo sui social della Festa dei Popoli – Molfetta: lunedì, la pubblicazione di una ricetta dal mondo per poterla leggere ed eventualmente comprare già gli ingredienti per prepararla; giovedì, la première di un breve video tutorial sulla realizzazione della ricetta; sabato, l’incontro on line alle 16.30 per realizzare la ricetta in diretta collegandosi a una piattaforma digitale. Sui canali social della Festa è sempre possibile rivedere i video e leggere le ricette per riprodurle.

Le scuole di ogni ordine e grado delle città di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi sono state coinvolte con un contest fotografico dal tema “Tante strade per una sola casa”, collegato alla Festa dei Popoli e realizzato in collaborazione con l’Associazione fotografica F/64. Il personale docente è invitato a coinvolgere gli studenti, anche se in modalità a distanza. Il bando è presente sui social o si può richiedere in formato pdf all’indirizzo email festadeipopolimolfetta@gmail.com.