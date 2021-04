Formazione: Meeting di Rimini, booklet digitale a disposizione degli insegnanti per l’educazione civica

Un booklet digitale scaricabile liberamente dal sito www.meetingrimini.org/il-meeting-e/pubblicazioni/booklet/ per mettere a disposizione degli insegnanti materiali che provengono da 41 anni di storia della manifestazione. L’iniziativa è del Meeting di Rimini la cui storia, spiega il presidente Bernhard Scholz, “è piena di testimonianze e di riflessioni che hanno un grande significato per comprendere il mondo contemporaneo e per dare orientamenti utili in un contesto di grandi cambiamenti culturali, sociali, economici, politici e geopolitici”. Da Rimini, infatti, emergono contributi, testi, video, testimonianze di personalità di rilievo internazionale utili per articolare i percorsi di insegnamento necessari a formare cittadini responsabili. Il booklet contiene, tra le varie cose, i materiali tratti della mostra del 2011 “150 anni di Sussidiarietà – Le forze che cambiano la storia sono le stesse che cambiano il cuore dell’uomo”, curata dalla Fondazione per la Sussidiarietà nell’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia e quelli del 2016 (70° anniversario della Repubblica), il ciclo intitolato “L’incontro con l’altro: genio della Repubblica 1946-2016”, con la collaborazione di Luciano Violante e la supervisione storica di Agostino Giovagnoli. Altri temi presenti lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale, trasformazione digitale, intelligenza artificiale (un tema su cui il Meeting riflette dal lontano 1986), fake news e agenda digitale. Sono anche disponibili varie esposizioni, molte delle quali sotto forma di mostra itinerante (catalogo completo sul sito www.meetingmostre.com). Le schede delle mostre itineranti all’interno del sito contengono anche i file in pdf dei pannelli, che possono essere usati a loro volta come materiale didattico, per ricerche, presentazioni, tesine ecc.