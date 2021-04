Coronavirus Covid-19: Mattarella, “Polizia in prima linea, ha pagato un prezzo alto”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La fiducia e l’affidamento” verso la Polizia sono “sentimenti che si sono ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale con il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, e una delegazione di rappresentanti della Polizia di Stato in occasione del 169° anniversario della sua costituzione.

“La Polizia di Stato si è prodigata con impegno e abnegazione, pagando un prezzo alto: 14 vittime e 10mila contagiati sono un prezzo particolarmente pesante, dovuto al fatto di essere in prima linea per garantire ai nostri concittadini sicurezza e assistenza necessarie”, ha sottolineato il Capo dello Stato, secondo cui “ragioni e obiettivi della funzione della Polizia di Stato non sono stati minimamente indeboliti o attenuati dalla coincidenza con l’emergenza sanitaria”. Il tributo di Mattarella è andato al “servizio alla Repubblica che la Polizia di Stato realizza e costantemente mette in opera” su “tanti fronti: la lotta alla criminalità organizzata, la ricerca di latitanti, la lotta al crimine in qualunque forma, l’attività di prevenzione – spesso non conosciuta ma preziosa – contro i pericoli terroristici e il contrasto al terrorismo insieme alle altre Forze di Polizia nella formula del coordinamento”. “Il pensiero – ha aggiunto – non va solo ai 14 caduti per effetto del contagio da virus ma a quanti nel corso del tempo hanno sacrificato la vita per causa di servizio nella Polizia. Sono ben collocati nel ricordo del Corpo e della Repubblica. È questo un elemento che ulteriormente accresce riconoscenza da parte dei nostri cittadini. Tutto questo è stato raffigurato nel conferimento alla bandiera della Polizia della Medaglia d’oro al merito civile che sono lieto di aver firmato e disposto il 2 marzo scorso. Esprime questo sentimento di apprezzamento e di riconoscenza e anche questo incontro intende esprimere la riconoscenza della Repubblica alla Polizia di Stato”, ha evidenziato il Capo dello Stato.