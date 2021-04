Morte Principe Filippo: card. Nichols (vescovi cattolici), “quanto ci mancheranno la sua presenza e il suo carattere, così pieni di vita e vigore”

“In questo momento di tristezza e di perdita, prego per il riposo dell’anima del Principe Filippo, marito fedele e leale di Sua Maestà la Regina. Prego per la Regina e tutta la famiglia reale”. Anche il card. Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster e primate della Chiesa cattolica nel Regno Unito, esprime parole di dolore per la morte annunciata oggi da Buckingham Palace del Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, all’età di 99 anni. “Quanto ci mancheranno la presenza e il carattere del Principe Filippo, così pieni di vita e vigore. È stato un esempio di lealtà incrollabile e di dovere vissuto gioiosamente. Che riposi in pace”.

How much we will miss Prince Philip’s presence and character, so full of life and vigour. He has been an example of steadfast loyalty and duty cheerfully given. May he rest in peace.

Il Principe Filippo aveva trascorso un mese in ospedale all’inizio di quest’anno prima di essere dimesso il 16 marzo e fare ritorno al Castello di Windsor. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno e oggi la bandiera della Union Jack a Buckingham Palace è stata messa a mezz’asta. “È con profonda tristezza – si legge nel comunicato ufficiale di Buckingham Palace – che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita”.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

