Morte Principe Filippo: arcivescovo Welby, “esempio eccezionale di servizio cristiano”

(Foto ANSA/SIR)

“Mi unisco al resto del Regno Unito e del Commonwealth nel lutto per la perdita di Sua Altezza Reale il Principe Filippo, il Duca di Edimburgo, e rendo grazie a Dio per la sua straordinaria vita di devoto servizio. Il principe Filippo ha sempre dimostrato il suo infallibile supporto e la sua incrollabile lealtà a Sua Maestà la Regina per 73 anni”. Con queste parole, affidate a un comunicato, l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, guida spirituale della Comunione anglicana nel mondo, si unisce al dolore di tutto il popolo inglese, e non solo, per la perdita del Principe Filippo: “Ha costantemente posto gli interessi degli altri davanti ai propri e, così facendo, ha dato un esempio eccezionale di servizio cristiano”. L’arcivescovo Welby ricorda la carriera navale del Principe durante la Seconda guerra mondiale, guadagnandosi “il rispetto dei suoi coetanei”. “Nelle occasioni in cui l’ho incontrato – scrive l’arcivescovo -, sono sempre stato colpito dalla sua gioia per la vita, dalla sua mente indagatrice e dalla sua capacità di comunicare con persone di ogni estrazione sociale e cammini di vita. Era un maestro nel mettere le persone a proprio agio e nel farle sentire speciali”. “L’eredità che lascia è enorme”, dice Welby.

Nel comunicato, l’arcivescovo di Canterbury ricorda il Premio “Duke of Edinburgh” che il Principe ha fondato nel 1956, ispirando generazioni di giovani e incoraggiando in loro una visione di cittadinanza e comunità. Viene poi ripercorso il lavoro fatto dal Duca di Edimburgo insieme a innumerevoli enti e organizzazioni di beneficenza e il suo impegno per l’ambiente. “La sua – si legge nel comunicato – è stata una voce profetica per oltre mezzo secolo, sollecitando nelle persone di tutto il mondo una nuova preoccupazione e impegno ad agire per il futuro del nostro pianeta”. “Mentre ci riprendiamo dalla terribile sfida della pandemia di Coronavirus – scrive ancora il leader anglicano -, avremo bisogno di forza d’animo e di un profondo senso di impegno per servire gli altri. Per tutta la sua vita il Principe Filippo ha mostrato queste qualità in abbondanza e prego che possiamo trarre ispirazione dal suo esempio. Mi unisco anche a molte persone nel ringraziare per il matrimonio di Sua Maestà la Regina e il Principe Filippo, e per i loro figli, nipoti e pronipoti. Il loro è stato un matrimonio fondato sull’amicizia e sul rispetto reciproco e sostenuto dalla fede condivisa in Cristo. Prego che Dio consoli Sua Maestà e il resto della Famiglia Reale in questo momento. Possa Sua Altezza Reale riposare in pace e sorgere in gloria”.