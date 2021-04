Fratelli tutti: Ac Grosseto, domenica un incontro di approfondimento sul tema “La migliore politica”

“La migliore politica”. Sarà questo il tema al centro del terzo e ultimo incontro di approfondimento dell’enciclica “Fratelli tutti”, promosso dall’Azione cattolica della diocesi di Grosseto.

L’incontro, in programma domenica 11 aprile, alle 15.30, nella chiesa del Cottolengo (via Scansanese) potrà essere seguito sia in presenza sia in diretta streaming attraverso il canale YouTube della diocesi.

A dialogare sul tema, richiamandosi ad alcuni capitoletti dell’enciclica, saranno Pietro Domenico Giovannoni, docente di storia della Chiesa presso l’Istituto regionale di scienze religiose “Santa Caterina da Siena” di Firenze, membro della Fondazione La Pira, e Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana sud.

“Metterci di fronte a questo documento di Papa Francesco, studiarlo insieme, confrontarsi attraverso voci autorevoli è un piccolo servizio che come Azione cattolica abbiamo ritenuto bello poter offrire non solo ai nostri iscritti, ma a tutti coloro che sono interessati a capire come ripensare relazioni umane sanate e più fraterne. Superato questo doloroso momento della pandemia, infatti, l’umanità tutta dovrà avere il coraggio di ripensare se stessa, ognuno in rapporto all’altro e al creato, e come cristiani pensiamo di avere parole significative da proporre”, commenta Marco Rossi, presidente diocesano di Ac.