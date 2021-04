Coronavirus Covid-19: “Orizzonte Scuola”, il 60% degli utenti è contro il “tutti promossi”. “Giusto bocciare studenti con insufficienze”

È giusto bocciare lo studente che presenta insufficienze nonostante l’anno scolastico sia stato caratterizzato dal Covid e dalla didattica a distanza. Questo il risultato del sondaggio condotto da “Orizzonte Scuola” che ha visto oltre 11mila utenti partecipare alla breve rilevazione. Il ministero dell’Istruzione ha infatti reso noto nei giorni scorsi che quest’ anno non ci sarà il “tutti promossi” come lo scorso anno scolastico ma che invece il Consiglio di classe potrà decidere, come previsto dalla normativa, se bocciare o meno lo studente con insufficienze. Al massimo potrebbero esserci deroghe per chi ha avuto problemi a seguire durante l’anno scolastico le lezioni in didattica a distanza. Per il 60% dei partecipanti alla rilevazione “è giusto bocciare gli studenti nonostante il Covid e la didattica a distanza”. Quasi il 40% invece, non ritiene la bocciatura, in tale contesto di emergenza, “una soluzione condivisibile”. Nei giorni scorsi il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha tentato di rassicurare gli studenti, invitandoli ad ”avere fiducia nei loro insegnanti che li conoscono, li hanno seguiti per tutto l’anno, sanno benissimo le condizioni di difficoltà ma sanno anche che bisogna dare loro un percorso di recupero che è anche un percorso di condivisione, e quindi di fiducia nella scuola”.