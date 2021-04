Diocesi: Porto-Santa Rufina, domani webinar sul magistero di Papa Francesco

“Dall’io al noi”, un webinar on line sul magistero di Papa Francesco. Lo organizza la diocesi di Porto-Santa Rufina domani, 10 aprile. Focus sulle encicliche Fratelli tutti e Laudato si’, sullo sfondo dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, che “contengono denunce chiare e indicano il cammino necessario verso una politica migliore, un’economia equa e una conversione ecologica; possibili solo se si passa dall’’io’ al ‘noi'”.

Il webinar sarà anche l’occasione per accompagnare la riflessione della Chiesa locale sul Sinodo diocesano, annunciato dal vescovo Gino Reali alla fine della Messa crismale. Per riflettere sulle parole del Papa interverranno mons. Gino Reali, Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Stefano Zamagni, docente di Economia politica all’Università di Bologna, e Cecilia Dall’Oglio, direttrice associata dei Programmi europei del Movimento cattolico mondiale per il clima. L’invito è rivolto in particolare alle comunità cristiane, alle comunità religiose, alle associazioni, ai movimenti popolari e alle amministrazioni civili del territorio diocesano.