Dl Sostegni: Agorà della Parità, “Parlamento accolga nostro emendamento affinché fondi siano destinati a tutto il sistema scolastico”

L’Agorà della Parità ha presentato una proposta di emendamento al decreto Sostegni e l’ha inviata a tutti i parlamentari “affinché si possa porre rimedio ad una discriminazione nei confronti delle scuole paritarie visto che nello stesso decreto vengono previsti fondi per la scuola ma unicamente per la scuola statale. L’Agorà confida nella più ampia condivisione possibile, perché studenti, docenti, famiglie e personale scolastico sono tutti cittadini italiani che hanno vissuto e stanno vivendo gli stessi problemi e la stessa emergenza”. Lo scrivono in una nota le associazioni di gestori e genitori delle scuole paritarie, riunite nell’Agorà della Parità (Agesc, CdO Opere educative, Cnos scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti Educazione).