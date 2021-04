Salesiani: Piazza Armerina, domani il vescovo Gisana ordinerà sacerdote don Andrea Domenico Palma

Domani, sabato 10 aprile, verrà ordinato sacerdote don Andrea Domenico Palma, giovane salesiano dell’Ispettoria Salesiana Sicula. La celebrazione dell’ordinazione sacerdotale sarà presieduta da mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina. La solenne celebrazione si terrà presso la casa salesiana “San Domenico Savio” di Gela, alle 16.30, in diretta streaming sul canale YouTube dei Salesiani Sicilia.

Don Andrea Domenico Palma è nato a Piazza Armerina il 12 aprile 1990, dove fin da piccolo ha frequentato l’oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice, poi in seguito gestito dai Salesiani Cooperatori Agostino Sella e Cinzia Vella dell’Associazione don Bosco 2000. Percepita la chiamata decide di iniziare un periodo di discernimento con i Salesiani, così viene inviato come aspirante nella casa salesiana di Ragusa nell’ottobre 2011, per poi iniziare il cammino di prenoviziato, nel gennaio 2012 a Catania Salette. Dopo il primo anno di discernimento, sceglie di vivere l’anno del noviziato e dal 2012-2013 vive l’esperienza a Genzano di Roma, preparandosi con altri giovani alla prima professione come salesiano di Don Bosco, l’8 settembre 2013 nelle mani di don Pascual Chávez Villanueva, nono successore di don Bosco. Ha vissuto i primi due anni da salesiano all’Istituto “San Tarcisio”, frequentando i corsi di filosofia all’Università Pontificia Salesiana. Nel 2015 il rientro in Sicilia. L’ispettore lo invia come tirocinante nella casa di Catania Salette, qui vive la seconda fase della formazione salesiana, sperimentando sempre di più la vita comunitaria e la missione salesiana. Ha ricevuto il lettorato il 25 aprile 2018 a Riesi, l’accolitato il primo maggio 2019 a Palermo Santa Chiara. Durante il terzo anno di teologia è stato delegato del Mgs (Movimento giovanile salesiano) di Messina. In quest’anno ha emesso la professione perpetua come salesiano il 20 ottobre 2019 a Catania Salette; il 6 giugno 2020 è stato ordinato diacono da mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina, in cattedrale. Nell’ultimo anno è stato inviato nella comunità dei diaconi salesiani “San Tommaso” presso l’Università Pontificia Salesiana a Roma, per il completamento degli studi teologici con specializzazione in Pastorale giovanile.