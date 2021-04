Agricoltura: Coldiretti, “positivo l’impegno per il ristoro dei danni provocati dall’ondata di gelo anomalo”

“È positivo l’impegno dei molti rappresentanti delle Istituzioni a livello nazionale e regionale per il ristoro dei danni provocati dall’ondata di gelo anomalo nelle campagne, dal nord a su Italia”. È quanto afferma la Coldiretti rispetto agli effetti dell’ondata di freddo gelido che ha devastato i raccolti nazionali. “Una vera calamità che – sottolinea l’associazione – ha colpito dalla frutta agli ortaggi, dalle piante ornamentali alle coltivazioni più precoci di mais fino alla vite e l’ulivo”. “Una situazione drammatica per migliaia di imprese agricole che – conclude Coldiretti – hanno visto perdere in una giornata il lavoro di un intero anno”.