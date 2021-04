Diocesi: San Severo, “don Luca De Rosa non è agli arresti domiciliari e in attesa di verifiche amministrative. Sia fatta chiarezza quanto prima”

“A seguito di alcune informazioni veicolate dalla stampa riguardanti il sacerdote don Luca De Rosa, parroco della chiesa dei SS. Martino e Lucia in Apricena, il Vescovo e il Collegio dei consultori dichiarano che don Luca De Rosa non è agli arresti domiciliari” e “risiede a San Severo in attesa di alcune verifiche di tipo meramente amministrativo”. È quanto si legge in un comunicato diffuso nel primo pomeriggio dalla diocesi di San Severo, precisando che il documento “rappresenta l’unica voce ufficiale della diocesi”. Dal vescovo Giovanni Checchinato e dal Collegio dei consultori l’auspicio che “quanto prima possa essere fatta chiarezza sulla vicenda e concludersi positivamente”.