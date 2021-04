Diocesi: Bolzano-Bressanone, domani a Millan il mandato missionario a padre Stefano Trevisan

Domani, sabato 10 aprile, nella celebrazione delle 18 nella chiesa di Millan, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser affiderà il mandato missionario per l’Africa al padre comboniano della Val Badia Stefano Trevisan.

Il religioso di San Vigilio di Marebbe è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 2020 nel duomo di Bressanone e si appresta ora a iniziare il suo servizio in Sud Sudan nella comunità religiosa dei missionari comboniani. Ad affidare a padre Trevisan il mandato missionario sarà il presule nella messa prefestiva nella chiesa parrocchiale San Giuseppe Freinademetz, a Millan, frazione di Bressanone, dove ha sede la comunità provinciale dei comboniani.

Nel corso della celebrazione il vescovo consegnerà al giovane ladino la croce missionaria. Un ristretto gruppo di coristi, sotto la direzione di Clara Sattler, accompagnerà la celebrazione bilingue, che sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube dell’emittente diocesana Radio Grüne Welle Tv.