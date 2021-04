Diocesi: Cassano all’Jonio, domenica 11 aprile mons. Savino ordina diacono Gennaro Giovazzino

Domenica 11 aprile, alle 10.30, nella basilica pontificia minore “Santa Maria del Lauro” in Cassano all’Jonio, sarà ordinato diacono il seminarista Gennaro Giovazzino, della comunità parrocchiale “Madonna della Pietà” in Trebisacce, per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione di mons. Francesco Savino. Né da notizia una nota stampa della diocesi cassanese. “Ringraziamo Dio per il dono delle vocazioni, e preghiamolo perché continui a chiamare giovani alla sua sequela”, ha detto il presule. Per dare a tutti la possibilità di poter prendere parte alla celebrazione, considerando il numero ristretto dei posti a sedere, la stessa sarà trasmessa in diretta, sul canale 92 da TeleLibera Cassano, condivisa sul gruppo Facebook della diocesi, e su tutti i canali ufficiali della diocesi.