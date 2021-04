Diocesi: Bolzano, oggi il commiato delle suore dal seminario di Bressanone. Il ringraziamento e il saluto del vescovo Muser

Il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, ha partecipato oggi a Bressanone al commiato delle due suore di Carità di San Vincenzo, Maria Pietà Dorfmann e Ruth Maria Gogl, dopo decenni di servizio nel seminario maggiore. Suor Maria Pietà Dorfmann ha prestato servizio per ben 57 anni come superiora nella struttura, accompagnando molti candidati al sacerdozio ma anche come presenza affidabile negli anni per quanti hanno lavorato e sono stati ospiti del seminario, dal vescovo Ivo Muser ai cardinali Ratzinger e Kasper. Nella sua omelia il vescovo Muser ha infatti citato il Papa emerito, che soleva dire: quando incontro la superiora, allora sono arrivato nel seminario.

Mons. Muser ha ringraziato anche suor Ruth Maria Gogl, che ha condiviso il servizio in seminario e si è presa cura dei sacerdoti anziani, e suor Anna Theresia Maurberger, la superiora provinciale delle suore di Carità di San Vincenzo, per le generazioni di consorelle che hanno operato nel seminario dal 1983. Per questo motivo il presule ha conferito la medaglia della diocesi alla comunità religiosa femminile e a suor Maria Pietà. Per i 90 anni della superiora l’amministratore del seminario, Thomas Schraffl, ha consegnato anche una targa ricordo con diverse foto del tempo trascorso in seminario.