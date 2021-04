Ambiente: Fondazione Centesimus Annus, la transizione energetica sostenibile al centro di un incontro con i vertici di Enel Italia

“Il processo di transizione verso l’energia pulita: le azioni del Gruppo Enel” è il titolo di un incontro in programma oggi, venerdì 9 aprile, alle 18 sulla piattaforma Zoom. L’evento è promosso dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e si inserisce in un ciclo di appuntamenti che la Fondazione sta promuovendo con il mondo delle imprese. “Con l’iniziativa ‘One to many’, intendiamo far conoscere alla platea degli aderenti alla nostra Fondazione le iniziative con cui le imprese stanno dando attuazione concreta ai principi di Dottrina sociale enunciati nell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, che non è solo un’enciclica verde ma anche un’enciclica sociale – spiegano dalla Centesimus Annus –. L’incontro del 9 aprile porterà la testimonianza di un’azienda impegnata a livello nazionale e globale per la transizione energetica verso un modello più sostenibile”. Dopo l’apertura dei lavori da parte della presidente della Fondazione Centesimus Annus, Anna Maria Tarantola, è previsto l’intervento del direttore di Enel Italia, Carlo Tamburi, che afferma: “Racconteremo come sta cambiando il settore dell’energia a un pubblico molto attento al futuro del pianeta e a un’idea di sviluppo che metta al centro le persone. Enel vuole porre l’energia al servizio della collettività per creare sviluppo, crescita e una migliore qualità della vita per tutti. Seguiamo un percorso basato su decarbonizzazione, elettrificazione dei consumi, infrastrutture come fattore abilitante, ecosistemi e piattaforme, innovazione ed economia circolare”.