Formazione: Università europea Roma, su Radio Onda Uer una serie di trasmissioni sull’arte di Chris Cappell

Una serie di trasmissioni sarà dedicata a Christian Cappelluti, in arte Chris Cappell, musicista di grande talento, scomparso nel 1998 a soli 22 anni, su Radio Onda Uer, la web radio di Formazione integrale dell’Università europea di Roma.

L’idea è quella di ripercorrere i vari aspetti dell’arte di Christian: dalla musica che ha composto all’originalità poetica espressa attraverso i testi delle sue canzoni. Si parlerà anche dei tanti frutti che sono nati grazie a Christian. I suoi genitori, Adriana e Franco, hanno dato vita a una Fondazione che porta il suo nome e che ha contribuito a realizzare opere a supporto dell’istruzione e della formazione dei giovani. Fra le iniziative c’è il Chris Cappell College di Anzio, inaugurato nel 2002. Un liceo dotato, fra l’altro, di una biblioteca multimediale e di laboratori per musica, lingue straniere, informatica e fisica. A Chris sono stati dedicati anche i libri “Storia di Christian. Ogni vita è per sempre” (Edizioni San Paolo) di Luciano Regolo e “Lasciami correre via” (Edizioni Messaggero di Padova), un’antologia di canzoni commentate da padre Antonio Spadaro. Le trasmissioni sull’arte di Chris Cappell saranno on line ogni due settimane, la domenica, alle 15, a partire dal 18 aprile, sulla pagina web di Radio Onda Uer.