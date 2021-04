Coronavirus Covid-19: Cesena, domenica 11 aprile il vescovo Regattieri presiede una messa per invocare la fine della pandemia

In preghiera, a Cesena, alla Madonna del Popolo per implorare la fine della pandemia. “Medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e tutti coloro che vogliono pregare perché possa concludersi presto il difficilissimo tempo che il mondo intero sta vivendo sono invitati alla Messa di domenica 11 aprile alle 16 in cattedrale”, si legge in una nota della diocesi di Cesena-Sarsina. La celebrazione, che precederà la festa della Madonna del Popolo di domenica 18 aprile, sarà presieduta dal vescovo Douglas Regattieri. Alle 15,30 ci sarà la recita del Rosario. “All’interno della celebrazione sarà recitata la supplica alla Madonna del Popolo per implorare la fine della pandemia”, spiega la nota.

L’appuntamento è promosso dall’Ufficio diocesano per la pastorale della salute e dalla sottosezione Unitalsi di Cesena. Saranno assicurate tutte le norme anti-Covid, mascherine, sanificazione e distanziamento.