Diocesi: Trapani, domani messa del vescovo Fragnelli con i gruppi dei Misteri e presentazione del suo libro

Si ritroveranno, domani pomeriggio, ai primi vespri della “Domenica in Albis”, i ceti della città di Trapani, che curano la processione dei Misteri del venerdì santo, nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, per celebrare la messa pasquale, presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli.

La celebrazione eucaristica, alle 18, che si terrà a numero chiuso con la partecipazione dei capi-console dei gruppi dei Misteri, le autorità locali e il Consiglio dell’Unione Maestranze, sarà preceduta, alle 17.15, dall’anteprima della presentazione del volume del vescovo “Continuate a parlarci di lui” (Il Pozzo di Giacobbe editore). Si tratta di un’antologia ragionata di testi dedicati alla riflessione sui misteri, brani di omelie o interventi, “vibrazioni dell’animo del pastore in dialogo con i gruppi sacri e con coloro che se ne occupano”.

Il testo che verrà presentato successivamente on-line e verrà donato dal vescovo ai presenti dopo un breve momento di riflessione con interventi di mons. Fragnelli e del presidente dell’Unione Maestranze Giuseppe Lantillo.