Anno Famiglia Amoris Laetitia: Bologna, domenica l’apertura con l’arcivescovo Zuppi nella parrocchia di San Giovanni Battista di Minerbio

Domenica 11 aprile, alle 16, il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, parteciperà all’apertura dell’Anno della Famiglia nella parrocchia di San Giovanni Battista di Minerbio su “Famiglia mettiti in gioco nell’ascolto, nell’annuncio, nella carità, nell’accoglienza, nella festa” proposta dall’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia e dalla Commissione vicariale della famiglia.

Vi sarà un momento di preghiera, riflessione e testimonianze dove interverranno da remoto alcune persone e missionari impegnati in diverse parti del mondo: Albania, Tanzania e Brasile. L’arcivescovo, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, sarà collegato dalla parrocchia di San Giovanni Battista, mentre la partecipazione sarà possibile in diretta streaming attraverso il collegamento al canale YouTube della parrocchia di Minerbio. “Famiglia mettiti in gioco…” è il filo conduttore anche di varie iniziative che verranno proposte per animare la pastorale familiare nel vicariato di Galliera.

“Le famiglie – afferma don Gabriele Davalli, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia – in questo periodo caratterizzato dalla pandemia sono davvero sotto pressione. È necessario aiutarle a mettersi in gioco in dimensioni costitutive della vita cristiana: nell’ascolto, nell’annuncio, nella carità, nell’accoglienza e nella festa. Sarà una bella occasione per aprire il nostro cuore, la nostra mente e per… metterci in gioco! Sarà un’apertura verso il mondo e verso la missione”.