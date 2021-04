Eparchia di Lungro: lunedì 12 aprile terzo appuntamento del ciclo “Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione”

È in programma per lunedì 12 aprile il terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione” promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo dell’eparchia di Lungro in collaborazione con il Centro studi per l’ecumenismo in Italia. L’incontro di lunedì, con inizio alle 18, sarà introdotto dal vescovo di Lungro, mons. Donato Oliverio. Interverrà il professor Natalino Valentini, direttore dell’Issr “A. Marvelli” di Rimini e San Marino-Montefeltro, che affronterà il tema “La mistica del cuore nella Tradizione cristiana orientale. Tra Filocalia ed Esicasmo”.

Moderata dal diacono Alex Talarico, delegato per l’Ecumenismo e il dialogo dell’Eparchia, la conferenza potrà essere seguita online sulla piattaforma Zoom richiedendo il link via mail all’indirizzo ecumenismo@lungro.chiesacattolica.it.