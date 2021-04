Diocesi: Ales-Terralba, al via da oggi la rassegna di incontri “10 storie”

Al via da oggi il ciclo di incontri intitolato “10 storie”, promosso dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba e finanziato da Caritas italiana con i fondi 8xmille. L’iniziativa è inserita nel più ampio progetto “Duc in Altum” – “Abbi cura di lui” – e comprende dieci appuntamenti ideati per raccontare altrettante storie di persone che hanno coltivato passioni e inseguito sogni con impegno e dedizione.

In ogni puntata un nuovo ospite si racconterà e dialogherà con alcuni studenti degli istituti superiori del territorio, presenti nel salone del Centro pastorale di San Gavino dal quale saranno trasmessi i video. I ragazzi potranno porre delle domande all’ospite e il pubblico da casa potrà scrivere messaggi nella pagina Facebook della Caritas di Ales- Terralba. “Le prime cinque storie saranno trasmesse per 5 venerdì, in diretta streaming attraverso il canale YouTube “Diocesi di Ales-Terralba” e nella pagina Facebook “Caritas diocesana Ales-Terralba”, a partire dal 9 aprile alle 18. I cinque ospiti già annunciati sono Matteo Marrocu, imprenditore e presidente della Società Calcistica Villacidrese; Benito Urgu, attore, cantante e comico; Claudia Aru, musicista e vocal coach; Giuditta Sireus, manager culturale; Marco Pala, esperto in cooperazione internazionale.