Omotransfobia: Cif, “proposta di legge Zan doppiamente contraddittoria”

“La proposta di legge Zan sulla omotransfobia ferma alla Seconda Commissione Giustizia del Senato contiene due aspetti contraddittori che vanno sottolineati e rimarcati con fermezza”. Lo dichiara Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), che li indica uno per uno. “Il primo riguarda l’ampliamento delle fattispecie di reato già contenute nella legge Mancino contro l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o di nazionalità, mentre il secondo opposto contrario riguarda la restrizione dello spazio della libertà a tutela del diritto alla libera opinione quando non suoni spregio e disprezzo della condizione altrui”.