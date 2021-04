Diocesi: Trento, da lunedì torna la “Cattedra del confronto”. Quest’anno in diretta Tv e online

Quali sono i criteri che motivano le nostre scelte? L’utilità? Ciò che ci appare giusto? Oppure quello che giudichiamo bello? Sono le domande-guida al centro della Cattedra del confronto: dopo un anno di sospensione causa pandemia, torna la proposta culturale della Chiesa di Trento, seppure in versione telematica, nelle serate di tre lunedì successivi di aprile: 12, 19 e 26, alle ore 20.30.

Diretta su Telepace Trento (canale 601), sul canale YouTube della diocesi e sulla pagina Facebook di Vita Trentina, con repliche anche sulle emittenti Tv locali. Nomi di spicco anche per questa dodicesima edizione della Cattedra, promossa dall’Area cultura delle diocesi in collaborazione con alcuni docenti dell’Università degli studi di Trento.

Lunedì 12 aprile sul tema “l’utile” si confronteranno l’economista Benedetto Gui e l’imprenditore Franco Debenedetti; il 19 aprile dialogheranno attorno a “il giusto” Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputati e padre Francesco Occhetta. Chiuderanno la Cattedra 2021 il filosofo Massimo Donà e la musicologa Michela Garda: spetterà a loro approfondire il 26 aprile da diverse angolazioni “il bello”.

Anche nella versione TV e digitale, la Cattedra rispetterà l’apprezzato format applicato in presenza. Introdotti e stimolati dalle domande di apertura di don Andrea Decarli, delegato diocesano per la cultura, gli ospiti argomenteranno a turno, proponendo le loro chiavi di lettura sul tema guida, mentre gli spettatori potranno rilanciare dubbi e interrogativi intervenendo attraverso i canali social attivati per l’occasione