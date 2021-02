Paesi Bassi: diocesi di Rotterdam, campagna on line per il discernimento vocazionale al sacerdozio

Mons. Hans Van den Hende

Anche il discernimento vocazionale diventa digitale e social: la diocesi di Rotterdam ha lanciato una campagna on line per aiutare le persone ad “esplorare la propria vocazione” al diaconato e al sacerdozio. L’iniziativa è del Centro diocesano per la formazione di sacerdoti e diaconi Vronesteyn e prevede nelle prossime settimane la pubblicazione di materiale video e una newsletter regolare. Inoltre, il prossimo 14 marzo, gli uomini (18-45 anni) che stanno pensando al sacerdozio o al diaconato potranno mettersi in collegamento con il vescovo Hans Van den Hende o con il rettore del seminario per confrontarsi sul tema e avere qualche prima indicazione per il proprio cammino. Secondo il vescovo Van den Hende, la chiamata diocesana di sacerdoti e diaconi “prende forma prima di tutto nella vita delle parrocchie” ed è un processo che richiede diversi anni. Ma ora Vronesteyn vuole rendere più accessibili alcuni aiuti per “esaminare seriamente la propria chiamata” e sollecita chi lo desidera a contribuire a diffondere l’appello di Gesù “Vieni e seguimi” attraverso i propri social media.