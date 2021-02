Germania: cooperazione europea, premio per la ricerca a Lisi Maier, presidente Federazione giovani cattolici tedeschi

Lisi Maier

La presidente della Federazione dei giovani cattolici tedeschi (Bdkj), Lisi Maier, è stata nominata “Donna europea dell’anno” dal Movimento europeo Germania (EbD), un’associazione apartitica di gruppi di interesse nel campo della politica europea. Le oltre 250 organizzazioni membri della società civile e delle imprese appartenenti alla EbD includono la Caritas tedesca, il Comitato centrale dei Cattolici tedeschi Zdk, l’Associazione federale giovanile tedesca Dbjr (alla quale partecipa la Bdkj) e associazioni di settore. Lisi Maier, nata nel 1984, è presidente federale della Bdkj dal 2012 e presidente onoraria della Dbjr. Maier, premiata insieme con la scienziata politica Ingeborg Tommel, ha ricevuto il premio in quanto coinvolta “in diverse aree e fasi della vita, accomunate dal loro impegno per strutture migliori per la cooperazione europea, in particolare per i giovani”, come ha dichiarato il presidente dell’EbD, Gudrun Schmidt-Kärner, nel riconoscimento alle due vincitrici. Lisi Maier è coinvolta in numerosi incarichi onorari per l’ideale europeo, come membro del Fondo dei cittadini franco-tedeschi, e nel comitato consultivo dell’Ufficio giovanile tedesco-polacco per scambi e incontri bilaterali.

Nel Consiglio per lo sviluppo sostenibile Maier si occupa di questioni relative ai diritti umani in Europa. Secondo Bdkj, “Lisi Maier sostiene il fatto che gli spazi “per una giovane società civile democratica possono sorgere o essere preservati ovunque in Europa”. È stata coinvolta come consulente nella creazione di un sistema giovanile nazionale in Ucraina e ha avviato numerosi progetti di scambio giovanile anche con la Bielorussia.