Coronavirus Covid-19: Fondazione Soleterre, attivato numero per supporto psicologico gratuito ad adolescenti in difficoltà

Una complessa situazione di fragilità emotiva e sociale per gli adolescenti a causa dell’emergenza Covid-19. La segnala la Fondazione Soleterre. Dopo 250 sessioni psicologiche di gruppo, svolte a partire dal mese di settembre 2020, in aiuto a 1.400 studenti, 168 genitori e 288 docenti, la stessa Fondazione ha deciso di integrare, a partire da oggi, nel proprio servizio di supporto psicologico anche sessioni individuali gratuite rivolte a tutti gli adolescenti. Per questo ha individuato un team di psicologi e psicoterapeuti esperti nel lavoro con i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti. Offrirà assistenza psicologica gratuita ai minori che stanno vivendo un momento di disagio, rispondendo al numero 335/7711805, dalle 9 alle 18, per fissare l’appuntamento con uno psicologo in presenza (sul territorio di residenza) oppure on-line. Attraverso la creazione di una Rete nazionale per il supporto psicologico Covid-19, Fondazione Soleterre è, infatti, presente in 14 Regioni con 72 psicologi e psicoterapeuti pronti ad attivarsi immediatamente dopo la chiamata.

Un caso concreto riferito è quello di Marco, un ragazzo di 16 anni che dall’inizio della pandemia non è più uscito di casa. Ha smesso di giocare a calcio e di frequentare gli amici. Da una settimana ha anche abbandonato la scuola. I genitori di Marco, preoccupati, si sono rivolti alla fondazione. “Questa storia è simile alle tante altre che stiamo raccogliendo – racconta Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre e psicologo clinico – e raccontano di una solitudine, ovvero il dolore mentale di sentirsi soli, che diventa una condizione psicologica caratterizzata da un profondo senso di vuoto e inutilità. Se non curata può portare a più gravi problemi di salute fisica e mentale come Internet dipendenza, ideazione suicidaria e uso di sostanze”.